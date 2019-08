Katja zingt steengoede versie van ‘Ademnood’ (maar speelt wél een beetje vals)

Niet alleen in de jaren 90 werd ‘Ademnood’ grijs gedraaid, ook nu komt de hit van Linda, Roos en Jessica nog weleens voorbij. En eerlijk is eerlijk, iédereen kan ‘m uit volle borst meezingen. Zo ook Trijntje Oosterhuis.

In een nieuwe video op het Instagramaccount van Katja Schuurman zien we de brunette uit volle borst haar hit Ademnood zingen. Althans, dat líjkt maar zo. Terwijl de krullenbol vol overgave playbackt, is na een tijdje te zien dat niemand minder dan Trijntje het liedje zingt. “Good old days”, schrijft Katja bij het filmpje. “I love Trijntje.”

Grappig

Het showtje van de twee zorgt voor een hoop hilariteit bij de volgers van Katja. “Hahahahaha geweldig. Het is geen ademnood maar rennen naar de wc voor ik in mijn broek pies. Hilarisch”, luidt een van de reacties. Ook Lingo-presentator Jan Versteegh lacht mee. “Hahaha.”

Dit bericht bekijken op Instagram #ademnood #goodolddays #song #ilovetrijntje Een bericht gedeeld door Katja Schuurman (@katjaschuurman) op 25 Aug 2019 om 2:02 (PDT)

Beeld: ANP, Instagram