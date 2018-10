Ken je Kathleen van K3 nog? Tegenwoordig doet ze iets héél anders

Toen Kathleen uit K3 stapte, werd menig kinderhartje gebroken. Het was dan ook lang stil rondom de zangeres, maar in het programma ‘Ragas Reist Rond’ vangen we een glimp op van het huidige leven van Aerts.

Lees ook: Babynieuws! Voormalig K3-zangeres Josje Huisman is zwanger

De Vlaamse heeft namelijk haar koffers gepakt en woont tegenwoordig in Zuid-Afrika. Vijftien jaar geleden verloor ze haar hart aan het land tijdens een vakantie. Drie jaar geleden besloot ze de knoop door te hakken en vertrok ze met haar hele gezin naar de andere kant van de wereld. Maar stilzitten doet ze hier niet: samen met haar man heeft ze een eigen reisbureau opgezet.

StevieWonderTours

Onder de naam StevieWonderTours geven ze rondleidingen door het land. Maar dat is harder werken dan ooit. Kathleen: ‘Ik heb voor het eerst in mijn leven het gevoel dat ik echt moet werken. Zingen vond ik ook leuk, maar nu komt er veel meer bij kijken, zoals de administratie en boekhouding. Toen ik zong hoefde ik daar niet van wakker te liggen. Dat was gewoon de boekhouder die alles oploste en klaar.’ Op haar Instagram deelt Kathleen prachtige foto’s van hun leven.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl, RTL Boulevard | Beeld: ANP