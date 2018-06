Wereldberoemde tassenontwerpster Kate Spade (55) overleden

De Amerikaanse tassenontwerpster Kate Spade is gisteren dood aangetroffen in haar appartement in New York. De politie vermoedt dat het gaat om zelfmoord. De designer werd door haar huishoudster gevonden in haar huis op Park Avenue in Manhattan.

Imperium

Spade was mede-oprichter van het designerlabel Kate Spade New York, dat ze later verkocht. Het begon met de verkoop van handtassen. Later werd de collectie uitgebreid met kleding, sieraden, beddengoed, beenmode en parfums. Kate Spade New York heeft meer dan 140 winkels in de Verenigde Staten en meer dan 175 internationaal, volgens de website van het bedrijf.

‘Ik kan het nog steeds niet geloven’

Acteur en comedian David Spade, de zwager van Kate, heeft op Instagram een herinnering geplaatst aan de vrouw van zijn broer Andy. “Een wazige foto, maar ik vind ‘m mooi. Kate en ik tijdens de familiefoto’s met kerst”, schreef de acteur. “We hadden zoveel lol die dag. Ze was zo scherp en gevat. Ze kon me zo hard laten lachen. Ik kan het nog steeds niet geloven.” Hij lijkt in de post ook mensen die net als zijn schoonzus psychische problemen hebben toe te spreken. “Het is een harde wereld mensen, hou vol.”

Hollywood in rouw

Meer Hollywoodsterren stonden dinsdag stil bij de dood van Kate, die 55 jaar werd. Onder meer zanger Josh Groban, actrices Viola Davis (The Help), Mindy Kaling (Ocean’s 8), Reese Witherspoon (Big Little Lies) en Lena Dunham (Girls) plaatsten steunbetuigingen op sociale media. Veel van hen benadrukten daarbij de ernst van psychische problemen als depressie, een aantal sterren drukten volgers die het moeilijk hebben op het hart om hulp te zoeken.

As "unfussy" as I am, I still loved my Kate Spade bags. Practical, classy, and elegant… Praying for her family…her husband and 13 yr old daughter. — Viola Davis (@violadavis) June 5, 2018

My heart and prayers go out to Kate Spade and her family. What a wonderful, talented woman who will be dearly missed. — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) June 5, 2018

Kate Spade was more than a designer. She had a quirky visual language that captivated Bat Mitzvah girls and artists alike. She was also a staple of NYC who spread good will. My heart breaks for her family. Thank you, Kate, from one of the millions you made feel beautiful. — 💎 Lena Dunham 💎 (@lenadunham) June 5, 2018

