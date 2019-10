Geruchtenmolen draait op volle toeren: is Kate Middleton weer zwanger?

De Britse royals zijn weer het gesprek van de dag. En dit keer is het niet Meghan Markle die de nodige stof doet opwaaien, maar haar schoonzus Kate Middleton. Na het opduiken van een gloednieuwe foto, staat één prangende vraag centraal. Is de hertogin van Cambridge voor de vierde keer in verwachting?

Samen met haar man William brengt Kate momenteel een bezoek aan Pakistan, waarvan een foto wordt gedeeld op Instagram. Hierna kunnen fans van het Britse koninklijk huis het nog maar over één ding hebben. Is dat een beginnend babybuikje wat ze daar zien?

Instagram

Na het delen van de foto op het officiële Instagramaccount van het Britse koningshuis, stromen de reacties over een mogelijke zwangerschap binnen. “Is er een nieuwe royal baby onderweg?”, vragen meerdere volgers zich af. En: “Zie ik daar een baby bump?”

Lees ook

Oh oh: stellen Kate en William hun vakantie uit om Harry en Meghan te vermijden?

Vierde spruit

Als de geruchten waar zijn, zou het ’t vierde kindje zijn voor prins William en Kate: de twee zijn al de trotse ouders van George (6), Charlotte (4) en Louis (1).

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.