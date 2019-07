Sterke geruchten: ‘Prins William en Kate Middleton verwachten vierde kindje’

De royal-geruchtenmolen draait weer op volle toeren. Het jongste lid van de Britse koninklijke familie is pas een paar maanden oud (aaw, Archie), maar er zou opnieuw babynieuws in aantocht zijn. Niet van Meghan en Harry, maar van zijn broer William en Kate Middleton. Het stel zou in verwachting zijn van een vierde kindje.

Eerste signalen

Hoe het zo komt dat de royal fans denken dat George, Charlotte en Louis een broertje of zusje krijgen? In juni waren Kate en William aanwezig bij een evenement, waar Kate regelmatig haar buik aanraakte. Daarnaast sloeg ze het aanbod van een glas champagne vriendelijk af.

Bezoek aan kliniek

Het Australische blad New Idea vermoedt in óók dat er weer een royal baby onderweg is. Het tijdschrift schrijft dat Kate is gezien bij de kliniek waar ze ook kwam toen ze zwanger was van Charlotte. En tijdens een bezoek aan Noord-Ierland zou Kate tegen de moeder van een baby’tje hebben gezegd dat ze ‘broeds’ werd van het zien van zo’n klein kindje.

Groot nieuws na de zomer

Ook zouden de Britse troonopvolgers voor deze zomer een lange pauze hebben ingelast voor wat betreft hun verplichtingen. Fans denken dat Kate en William na de zomer met het grote nieuws komen. Of er een kern van waarheid in de geruchten zit? De tijd zal het leren. Wel zou het in ieder geval superleuk zijn als er weer een prinsje of prinsesje bij komt. #WeJustCantGetEnough

