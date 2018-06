Deze wil je hebben: Kate Middleton wéér gespot in een jurk van Zara

Afgelopen weekend nam Kate Middleton haar kids een dagje mee uit. Samen moedigden ze hun man en vader William aan, die deelnam aan een polowedstrijd voor het goede doel.

Voor deze speciale gelegenheid trok de hertogin van Cambridge een jurk van Zara uit de kast. Dit was niet de eerste keer dat Kate in een betaalbare outfit ten tonele verscheen; een paar weken geleden droeg ze ook al een jurk van de Spaanse keten.

Voorraad bijhouden

De jurk die Kate afgelopen weekend droeg was een blauw/wit gestreepte variant met blote schouders en gaat over de (digitale) toonbank voor een bedrag van 49,95. Het is echter wel een kwestie van de voorraad bijhouden, want momenteel is het item in alle maten (XS t/m XXL) uitverkocht. Refreshen, maar!

