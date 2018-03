De ‘bizarre’ vingers van Kate Middleton houden het internet enórm bezig

Online wordt er volop gediscussieerd over de handen van Kate Middleton (36). Bij een bezoekje aan een basisschool in Oxford verscheen de zwangere hertogin in een witte mantel en een zwarte clutch in haar hand. Op foto’s van die dag wordt nu flink ingezoomd op die clutch, want de hand waarin ze die vasthoudt, vertoont wat eigenaardige kenmerken…

Hoe zit het nou?

De wijsvinger, middelvinger en ringvinger van haar rechterhand ogen namelijk even lang. En da’s niet bepaald doorsnee, aangezien bij de meeste mensen de middelvinger het langst is en de twee vingers daarnaast ene stukje korter. Nu is de vraag: is Kate ‘abnormaal’, of zijn er meer mensen wiens middelste vingers niet of nauwelijks in lengte verschillen?

Beeld: Hollandse Hoogte