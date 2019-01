Wow! Kate Middleton lijkt sprekend op moeder op foto uit oude doos

Afgelopen woensdag mocht Kate Middleton alweer 37 kaarsjes uitblazen. Ter ere daarvan deelde een fan van het Britse koningshuis een kiekje uit de oude doos, waarop de 7-jarige hertogin samen met haar moeder te zien is.

Lees ook: Zien: Kate en Meghan stijlvol op weg naar kerstviering

Als we het onderschrift bij de foto mogen geloven, is het kiekje gemaakt in 1989. Exact dertig jaar geleden poseerde Kate – samen met haar moeder, zus Pippa en broer James – ter promotie van het nieuwe familiebedrijf van de Middletons.

Lach

De moeder van Kate kijkt hierbij recht in de camera. Hierbij valt het direct op hoeveel de Kate van tegenwoordig op haar lijkt! Van de blik in haar ogen tot de prachtige lach: de twee lijken als twee druppels water op elkaar. Kijk zelf maar:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle | Beeld: ANP