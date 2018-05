Dit verklaart de kleurkeuze van Kate Middleton haar jurk tijdens de royal wedding

Er was nogal wat te doen over de jurk van Kate Middleton tijdens dé grote dag van Meghan & Harry. Want niet alleen was de japon crèmekleurig (not done op een bruiloft), ook zou ze het exemplaar al een paar keer eerder hebben gedragen.

Dat Kate de coat dress van Alexander McQueen al een paar keer eerder uit de kast haalde, was juist exact om de reden dat ze niet de aandacht van de bruid wilde afhalen. Eigenlijk is het alleen maar lief bedoeld. Maar waarom dan toch voor die kleur gaan?

Pastelgeel

Het grote ding met Kate haar jurk is namelijk, het is helemaal geen crème. Als je goed kijkt (en dat is op andere foto’s duidelijker te zien) heeft de hertogin van Cambridge gekozen voor ‘primrose yellow’. En dat is volledig in lijn met de dresscode die de meest belangrijke gasten van de bruiloft aan moesten houden. Koningin Elizabeth ging daarbij voor limoengroen, de moeder van Meghan voor wat lichter groen, Camilla voor pastelroze en Kate, juist, voor pastelgeel. Al die kritiek, terwijl Kate zich dus gewoon aan het kleurenschema hield.

