Kate Middleton moet zich aan déze vreemde kledingregel houden

Kate Middleton ziet er altijd tot in de puntjes verzorgd uit. Maar wat velen opviel is dat de hertogin, wanneer ze een jas aanheeft, deze nooit uitdoet. Zelfs niet als het zonnetje gaat schijnen of als ze binnen is. En wat blijkt? Dit komt door een kledingregel waar ze royals zich aan moeten houden. Ook koningin Elizabeth en Magen Markle moeten zich aan deze regel houden.

Etiquette

De reden hierachter is een etiquette waar ze zich aan moeten houden. Het wordt namelijk niet als netjes gezien als een vrouw met de status van Kate Middleton haar kleding in het openbaar uittrekt. En nee, zelfs al heeft ze kleding aan die net zo netjes is als de jas zelf. Mochten ze het echter te warm krijgen om hun jas aan te houden, dan mogen ze hun jas alleen even snel uittrekken als ze uit de buurt van camera’s zijn.

Bron: Libelle.nl | Beeld: Hollandse Hoogte (REX)