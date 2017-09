Kate Middleton maakt deze beslissing over haar bevalling

Nu Kate zwanger is van haar derde kindje, kan ze ook alvast na gaan denken over haar bevalling. En de hertogin van Cambridge heeft hier in ieder geval al één beslissing over gemaakt!

Middleton wil namelijk gewoon lekker thuis bevallen. Heel gek is dit niet, want van oudsher bevielen royals altijd thuis. Maar omdat de doktoren het haar de vorige keer afraadden, kwamen George en Charlotte ter wereld in het Londense St. Mary’s ziekenhuis. En ja, dat is ook de plek waar Prinses Diana de prinsjes kreeg.

Alles op alles

De Duchess wil nu echt heel graag proberen om thuis te bevalen en zal alles op alles zetten om dit te laten gebeuren. De voornaamste reden? De paparazzi. Vlak na haar vorige bevalling moest ze al weer heel snel tiptop verschijnen om op de foto te gaan. Zo zou ze iets meer tijd hebben om zich toonbaar te maken. Of de hele thuisbevalling gaat lukken is nog maar de vraag: Kate lijdt ook nu weer aan hyperemesis gravidarum (extreme misselijkheid).

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child. 📷PA Een bericht gedeeld door Kensington Palace (@kensingtonroyal) op 4 Sep 2017 om 10:05 PDT

