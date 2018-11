Kate Middleton gaf ooit dít hilarische kerstcadeau aan prins Harry

Dat de hertogin van Cambridge écht wel humor heeft, bewijst het volgende verhaal. Ze kocht ooit namelijk een werkelijk hilarisch kerstcadeautje voor haar zwager, prins Harry.

Lolbroek

Onder de boom vond de Britse royal een ‘grow your own girlfriend-kit‘. Een wát? Ja, je leest het goed: een kit om je eigen spreekwoordelijke vriendin te laten groeien. Wat een lolbroek, die Kate. Ze vond dat het maar niet opschoot met die serieuze relatie van Harry, dus wilde hem op deze grappige manier laten weten dat het weleens tijd werd voor het ‘echte werk’. Gelukkig is het allemaal goedgekomen. In 2016 ontmoette prins Harry Meghan, dé liefde van zijn leven met wie hij dit jaar in het huwelijksbootje stapte.

Traditie

De Britse krant The Mirror weet te vertellen dat het om een koude kerstavond ging, waarop de koninklijke familie zich had verzameld in de Red Drawing Room op Sandringham. Het is traditie voor de koninklijke familie om hier ieder jaar precies rond de klok van zes cadeaus uit te pakken.

Douchemuts voor de Queen

Ook Harry zelf heeft trouwens een plekje veroverd op de lijst van meest memorabele grappige cadeaus. Zo weet de krant dat hij zijn oma, Koningin Elizabeth II, ooit een ‘ain’t life a bitch’-douchemuts cadeau gaf. Ha!

Mocht je nu ook zo’n eeuwige single in de familie (of in je vriendenkring) hebben: de Grow A Girlfriend Kit is te koop via Amazon.

Bron: Libelle | Beeld: HH