Karin Bloemen gigantisch veel afgevallen: ‘Ik was klaar met ‘dik’ zijn’

Karin Bloemen is in een paar maanden tijd waanzinnig veel afgevallen en ziet er werkelijk fantastisch uit. “Ik was er zo klaar mee, met dik zijn”, zegt de cabaretière en zangeres in het AD. Karin kreeg vorig jaar twee nieuwe kunstknieën en ging vervolgens flink aan de lijn.

‘Het was niet dat ik mezelf niet mooi vond’

De theaterkoningin verloor daardoor maar liefst 25 kilo. Vijfentwintig kilo! De reden dat Karin wilde afvallen, was niet omdat ze zichzelf niet mooi vond. “Ik hou van volle vrouwen. Ik vond mezelf prachtig”, zegt ze. “Het is alleen niet mooi voor je knieën. Niet voor je rug, je nek, je alles.” Wel hoopt de cabaretière dat het gewichtsverlies blijvend is. “Ik ben nu 25 kilo kwijt en als het hier bij blijft ben ik een gelukkig meisje.”

Rigoureus

Karin verloor het gewicht door suikers, koolhydraten, vlees, vis, zuivel en fruit te schrappen en in plaats daarvan “zakjes met hoogwaardig voedsel op basis van proteïne” tot zich te nemen. “Van het ene zakje bak je een pannenkoekje, uit een ander zakje haal je brood of pasta. Dat combineer je met elke dag ’s middags een salade en bij het avondeten groenten.”

Tevreden

Als de cabaretière op haar huidige gewicht blijft is ze tevreden. “Ik heb ook niet de ambitie om nog een Sylvie Meis te worden. Het ging mij echt puur en alleen om de medische kant.”

Karin voor haar afvalrace:

Karin nu:

Karin op krukken na de operatie vorig jaar: