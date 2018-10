Kanye West verrast jarige Kim Kardashian met mega bos bloemen

Kim Kardashian viert vandaag haar 38e verjaardag. De realityster werd zaterdag al verrast door haar man Kanye West met grote bloemenarrangementen door de hele kamer. Voor de gelegenheid speelde hij ook piano voor zijn vrouw.

“Je bent prachtig. Ik zal dingen blijven maken die uiten hoe mooi jij van binnen en van buiten bent en hoeveel ik houd van jou en onze familie”, twitterde Kanye bij een filmpje van zichzelf achter de piano omgeven door rode plukken bloemen.

Ook Kim postte een video van het moment op Twitter. “De mooiste verjaardagsbloemen ter wereld!!!!! Ik heb de liefste en meest creatieve man! Bedankt lieverd ik houd zoveel van je!!!”. Hierop reageerde Ye, zoals Kanye zich tegenwoordig noemt, met: “ik houd zoveel van je”.

The most beautiful birthday flowers in the world!!!!! I have the sweetest most creative husband! Thank you babe love you so much!!! pic.twitter.com/hpv8HFH6kQ

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) 20 oktober 2018