WAT?! Kanye West zijn nieuwe standbeeld lijkt op Jezus

Kanye West staat erom bekend een beetje té veel van zichzelf te houden en zichzelf de beste van allemaal te vinden, maar na zijn kleine breakdown vorig jaar staat de rapper bij velen niet meer op een voetstuk. En dat is wat de anonieme kunstenaar Plastic Jesus met zijn nieuwste standbeeld van Kanye wil overbrengen.

Zondagavond worden de Oscars uitgereikt in het Dolby Theatre in Hollywood, maar sinds gisteren prijkt voor het gebouw een levensgroot standbeeld van Kanye West. In tegenstelling tot wat velen zouden denken, is het niet de rapper zelf die het exemplaar er geplaatst heeft, maar een anonieme kunstenaar die onder de naam Plastic Jesus werkt. Het gouden standbeeld draagt kettingen, Yeezy-sneakers en een doornenkroon op het hoofd dat samen met de pose – alsof hij aan een kruis hangt – verwijst naar Jezus. Het beeld kreeg toepasselijk de naam ‘Vals Idool‘.

De anonieme kunstenaar liet in een verklaring weten dat het kunstwerk geïnspireerd is op de breakdown van Kanye en hoe mensen hem hiervoor bekritiseerden. Zo zouden fans bepaalde verwachtingen hebben van hun idolen en vergeten dat zij net zoals jij en ik gewone mensen blijven. “En als die idolen falen in het waarmaken van onze verwachtingen dan worden ze gekruisigd”, vertelt de artiest. “We moeten ons realiseren dat onze idolen ook maar mensen zijn die fouten maken.”

Plastic Jesus plaatste eerder ook al een kleine muur rondom de ster van Donald Trump op de Walk of Fame in Hollywood en nadat acteur Philip Seymour Hoffman in 2014 stierf aan een overdosis creëerde de kunstenaar een levensgroot Oscarbeeld dat op handen en knieën cocaïne aan het snuiven was.

La Brea and Hollywood Blvd #oscars2015 #oscars #academyawards #hollywood #streetart #streetartla

