Aftellen, maar! Dit zijn de kandidaten van het gloednieuwe seizoen van ‘Kroongetuige’

Binnenkort kunnen we ons opmaken voor het tweede seizoen van het bloedstollende ‘Kroongetuige’. En in aanloop naar de gloednieuwe afleveringen toe is onthuld welke bekende Nederlanders dit keer meedoen aan het programma.

Birgit Schuurman is een van de kandidaten die we terug zullen zien in de nieuwe reeks, zo maakt de actrice zelf bekend op Instagram. ‘Ja hoor, the word is out: ik doe mee aan Kroongetuige met deze leuke mensen!’

Eén kroongetuige

Wie die mensen zijn? Naast Birgit zien we Loretta Schrijver, Bo Maerten, Kluun, Vivienne van den Assem, Kaj van de Ree, Eva Cleven, Viggo Waas en Fred Teeven staan. Zij zullen in ‘Kroongetuige’ een fictieve moord oplossen. Een van hen is echter de ‘kroongetuige’ en zal in het geheim de boel proberen te saboteren, wat doet denken aan ‘Wie is de Mol?‘. De presentatie van het programma is opnieuw in handen van ‘Penoza’-actrice Monic Hendrickx.

Het aftellen tot het nieuwe seizoen hoeft niet lang meer te duren. Op maandag 15 oktober gaat ‘Kroongetuige’ van start, om 21.30 uur op RTL 4 om precies te zijn. Ben jij er klaar voor?

