Dít zijn de ‘Expeditie Robinson’-deelnemers van Kamp Noord

Een paar weken terug werd Kamp Zuid al onthuld, maar nu zijn ook bijna alle namen van Kamp Noord bekend. Een paar hadden we er al geraden en deze deelnemers beloven weer veel goeds!

Lees ook: Eindelijk: dít zijn de ‘Expeditie Robinson’-deelnemers van Kamp Zuid

Johnny Kraaijkamp junior is een paar weken geleden naar een onbewoond eiland gevlogen voor Expeditie Robinson. De 64-jarige acteur is een van de bewoners van Kamp Noord, maakte RTL donderdag bekend.

Kamp Noord

Op het onbewoonde eiland kwam Kraaijkamp sportjournalist Toine van Peperstraten en voormalig atleet Gregory Sedoc tegen. Ook dj Tony Peroni jr., actrice Stijn Franssen en model Loiza Lamers zijn vanaf 6 september te zien in Expeditie Robinson. Wie de zevende en laatste bewoner van Kamp Noord is, houdt RTL nog even geheim. Die naam wordt volgende week donderdag onthuld.

Kamp Zuid

De bewoners van Kamp Noord strijden traditiegetrouw tegen kamp zuid. Daarin zitten dj en zanger Jody Bernal, rapper Josylvio, comedian Steven ‘Braboneger’ Brunswijk, realityster Donny Roelvink, vlogger Nienke Plas en hiphopartieste I Am Aisha. Ook kamp zuid bestaat uit zeven expeditieleden, de laatste naam wordt eveneens volgende week donderdag bekendgemaakt.

Onbekende deelnemers

Dit jaar nemen wederom een aantal onbekende Nederlanders deel aan Expeditie Robinson. Sandra Spreij, Gwenda Nielen, Laurie Scheerder, Dominique Hazeleger, Robin Bakker, Jan Bronninkreef en Özgür Aksan vormen kamp onbekend.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron & Beeld: ANP