Naomi van As en Sven Kramer werden eind oktober 2018 de trotse ouders van dochtertje Kae, en vandaag is het meisje precies 8 maanden oud. De vader van de kleine spruit viert deze feestdag met een schattig kiekje op Instagram, en wij doen er nog een schepje bij op door de liefste foto’s van haar op een rij te zetten.

Op de foto die de schaatser deelt, is te zien hoe hij in het gras ligt en zijn dochter in de lucht houdt. “Already 8 months of happiness“, schrijft hij erbij.

Rijkdom

De hartjes stromen binnen onder de foto’s. “Haar bolle wangetjes!”, merkt iemand op. Een ander schrijft: “Wat een rijkdom!”

Zo zoet

De vrolijke baby met een volle dos haar komt regelmatig voorbij op de Instagram van Naomi. Wij hebben de schattigste foto’s op een rij gezet!

