Hoewel de drie meiden ooit een hechte groep vormden tijdens K3, lijkt van die band niks meer over. Kristel, Karen en Josje zijn uit elkaar gegroeid en spreken elkaar zelfs nauwelijks meer. Kristel biecht op dat ze de zwangerschap van Josje in de bladen moest vernemen.

Er is nog steeds wel contact, maar de relatie is niet meer zo hecht als die ooit was. ‘Het is een heel ander leven nu’, vertelt Kristel in een interview met RTL Boulevard. Ze gaan niet meer regelmatig bij elkaar op de koffie, maar de drie appen weleens.

In verwachting

Met als resultaat dat Josje haar niet persoonlijk heeft verteld dat ze zwanger is. ‘Ik heb het gelezen dat Josje zwanger was uiteraard, en heb haar van harte gefeliciteerd’, aldus Verbeke. Maar Kristel vindt het niet erg dat ze het op deze manier te horen kreeg. ‘Iedereen is zijn eigen weg aan het gaan. Ik denk er nog wel veel aan, het is voor altijd in je hart. Maar het is niet dat we de deur bij elkaar platlopen. Ik wens Josje alle liefde in de wereld en veel geluk.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: ANP