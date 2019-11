Juvat Westendorp en vriendin zetten punt achter hun relatie

Verdrietig nieuws voor Juvat Westendorp. De 30-jarige danser, bekend van onder meer ‘So you think you can dance’ en als Ardil in ‘GTST’, is niet langer samen met voormalig ‘The Voice of Holland’-kandidate Kimberly Maasdamme. Het ‘Superkids’-jurylid heeft vandaag de breuk bevestigd aan ‘Shownieuws’.

Juvat verklapt aan het entertainmentprogramma dat de liefde tussen hem en Kimberly bekoeld is. De twee waren ongeveer een jaar samen, maar hebben nu toch besloten een punt achter hun relatie te zetten. Het werkte toch niet helemaal. Ze zijn als vrienden uit elkaar gegaan en hebben dan ook nog steeds goed contact.

Op de rode loper

Ruim een jaar geleden verscheen het koppel voor het eerst samen op de rode loper bij een filmpremière. Destijds bevestigde Juvat de relatie met Kimberly tegenover RTL Boulevard en vertelde hij de beeldschone zangeres te hebben leren kennen bij de Ladies of Soul. “Ik was eigenlijk direct flabbergasted van haar. […] Het is een prachtige vrouw”, zei hij in het interview. “Lief, zorgzaam, ontzettend knap en een ontzettend sterke powervrouw die precies weet wat ze wil.”

