Juvat Westendorp vormt een setje met déze bloedmooie ‘The Voice’-zangeres

Acteur en danser Juvat Westendorp, bekend van onder meer ‘So you think you can dance’ en als Ardil in ‘GTST’, is verliefd. Niemand minder dan Kimberly Maasdamme uit ‘The voice’ heeft hem van de markt gehaald.

Het kersverse koppel verscheen afgelopen week samen bij een filmpremière en Juvat heeft de relatie tegenover RTL Boulevard nu bevestigd. Zo vertelt hij dat ze elkaar leerden kennen bij de Ladies of Soul. “Ik was eigenlijk direct flabbergasted van haar. […] Het is een prachtige vrouw. Lief, zorgzaam, ontzettend knap en een ontzettend sterke powervrouw die precies weet wat ze wil.”

Ook Kimberly, die tot ieders grote verontwaardiging vóór de finale van The Voice eruit werd gestemd, mag in haar handjes knijpen met Juvat. Wie de film Onze Jongens, met onder andere Jim Bakkum heeft gezien, weet dat de ex-GTST‘er een lichaam heeft waar menig vrouw het water van in de mond loopt. Oké, uiterlijk is ook niet alles, maar toch. Het is hoe dan ook een prachtkoppel, dat op Insta Stories nu voor het eerst foto’s van elkaar (tijdens een romantisch ontbijtje) heeft gedeeld.

