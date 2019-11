Juvat Westendorp in tranen tijdens déze auditie van ‘Superkids’

Als je gisteren de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Superkids’ hebt gekeken, dan zag je Juvat Westendorp in tranen. Het jurylid werd enorm geraakt door de dans van de 12-jarige Indy, die gescheiden ouders heeft, net zoals hij.

“Dit kwam even binnen”, schrijft Juvat bij het Superkids-fragment op zijn Instagram. “23 jaar na de scheiding van mijn ouders blijkt dat er toch nog een lichte kras op mijn hart zit. Het moest er blijkbaar nog even uit”, aldus het jurylid.

Indy heeft haar dans zelf gemaakt en wilde daarmee andere kinderen van gescheiden ouders een hart onder de riem te steken.

Wendy van Dijk

Juvat was niet de enige die emotioneel werd tijdens de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van het tv-programma Superkids. Ook Wendy van Dijk, die het programma presenteert met Johnny de Mol, moest een traantje wegpinken. Dat was na het optreden van de 12-jarige Ninthe, die met haar dans wilde overbrengen dat je je moet omringen met mensen die je omhoog helpen.

Jury

Na drie jaar is Superkids weer terug op de buis en dit keer op SBS6. In Superkids krijgen kinderen met een bijzonder talent een podium. Of dat nou gaat om dansen of zingen of zelfs viool spelen of turnen, het kan allemaal. De jury bestaat dit jaar uit Juvat Westendorp, Gordon, Wibi Soerjadi en Maan.

Bron: VIVA | Beeld: ANP