Justin Bieber en Haley Baldwin na ‘een paar weken daten’ verloofd

Zonder twijfel het opvallendste nieuws van vandaag: het tieneridool van wie je nooit verwachtte dat-ie volwassen zou worden, is verloofd. Justin Bieber heeft model Haley Baldwin ten huwelijk gevraagd. Dat meldt TMZ op basis van twee ooggetuigen.

Aanzoek

De vrouwen waren zaterdagavond in een resort op de Bahamas waar ook de 24-jarige zanger en de 21-jarige dochter van Stephen Baldwin waren. Terwijl de gasten in een restaurant aan het salsadansen waren, vroegen Justin’s beveiligers aan alle aanwezigen om hun telefoon op te bergen omdat er iets bijzonders ging gebeuren. Daarna deed Justin zijn aanzoek. Een bekende van het stel heeft tegenover TMZ de verloving bevestigd.

#Blessed

Jeremy Bieber, de vader van Justin, postte zondag op Instagram een foto van zijn zoon. “Trots is een understatement! Ik kijk uit naar het volgende hoofdstuk!”, schrijft hij erbij. De moeder van de zanger hield het op Twitter bij zeven keer het woord “Liefde”. Hailey’s vader Stephen, de jongste van de vier acterende Baldwin Brothers, twitterde een bijbeltekst, waarbij hij de hashtag #gezegend gebruikte. Later plaatste hij nog een minder cryptische tweet, maar die verwijderde hij weer. Volgens E! schreef hij daarin: “Een grote glimlach op mijn gezicht. Mijn vrouw en ik hebben altijd gebeden om Gods wil. Hij nestelt zich in de harten van JB&HB. Laten we allemaal bidden dat zijn wil zal geschiede”. In de tweet zou hij ook de ouders van Justin hebben getagd.

Knipperlicht

Justin en Haley werden half juni weer samen gespot. In 2014 en 2016 hadden ze ook een relatie. Bieber was sinds mei weer vrijgezel nadat zijn relatie met Selena Gomez voor de zoveelste keer op de klippen was gelopen.

