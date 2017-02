Justin Bieber aangeklaagd wegens agressief gedrag

Popster Justin Bieber heeft een aanklacht aan zijn broek hangen. Rodney Cannon uit Las Vegas zegt op 8 juni 2016 aangevallen te zijn door Bieber, na afloop van een basketbalwedstrijd in Cleveland. Dit meldt Billboard.

Alcohol

Bieber en Rodney zouden na de wedstrijd naar het hotel zijn gegaan, waar ze een aantal alcoholische drankjes zouden hebben gedronken. Vervolgens zouden de twee naar buiten zijn gegaan, waar Justin als grap de zonnebril van Rodney afpakte. Deze grap viel echter in verkeerde aarde en liep uit de hand, waarop Justin de 34-jarige Rodney een klap zou hebben verkocht.

Vechtpartij

Entertainment website TMZ plaatste eerder al beelden van het incident online, waarop te zien is dat juist Rodney een tik uitdeelt aan Justin. Na het uitlekken van deze beelden, plaatste de Sorry-zanger een Instagramfoto, waar hij als bijschrift “Geen krasje op deze mooie jongen” schreef. Hiermee leek hij destijds te willen aangeven niets te hebben overgehouden aan de vechtpartij.

Verwondingen

Rodney verklaart nu echter wél verwondingen te hebben overgehouden. Hij zegt een hoofdwond en een lichte hersenschudding te hebben gekregen door de zanger. Waarom Rodney nú pas aangifte doet is onderduidelijk. De zaak wordt momenteel onderzocht door de politie van Cleveland. To be continued…

