Journalist Suus Ruis smúlt van de soap rondom Frank Masmeijer

”Een paar maanden geleden kreeg ik van mijn ex-echtgenoot de inloggegevens van zijn Ziggo-account, om nog meer series te kijken dan ik al deed. Ik werd op slag verliefd op The Sopranos – twintig jaar later dan de rest van de wereld, ik weet het. Ik ben nooit zo snel. Helaas begon Ziggo na een paar weken te haperen en kon ik niet meer alle series zien, en moest ik midden in seizoen 3 mijn nieuwbakken verslaving staken.

Op dat tragische moment was ik innig dankbaar voor Frank Masmeijer. Want als je er even over nadenkt: wie heeft eigenlijk Tony Soprano nodig als je Frank Masmeijer hebt?

Bitch fight

Van Frank zelf horen we momenteel niet zoveel. Hij zit in de lik, en daar zijn ze niet zo van contact met de buitenwereld. Maar gelukkig pakken zijn ex-echtgenote Sandra en zijn voormalig minnares Jaimy van Lent een en ander lekker op, en kunnen we blijven smullen van de soap rondom de gevallen quizmaster.

Mocht je de laatste weken de bladen gemist hebben, ik praat je bij. Sandra en Jaimy vechten op dit moment via die bladen een uiterst vermakelijke bitch fight uit. Aanleiding: Jaimy – die Frank vorig jaar na het beëindigen van hun relatie nog een ‘narcist’ noemde, vertelde in een roddelblad dat ze vaak bij Frank op bezoek ging in de gevangenis. Sandra snoof de week erop dat hernieuwd contact onmogelijk was omdat Frank juist niks met Jaimy te maken wilde hebben. En oh ja, Jaimy – een ‘laffe kalkoen’ – was ‘een ramp’ in bed, dat had Frank Sandra zelf verteld. Belangrijk detail, want je gaat toch niet opnieuw in zee met iemand die er niks van bakt tussen de lakens? Bovendien mocht Frank maar drie keer per week bezoek ontvangen, en Sandra en haar twee dochters soupeerden die drie keer al op.

Terugslaan

Jaimy kon dit soort beschuldigingen natuurlijk niet over haar kant laten gaan, en sloeg ogenblikkelijk terug. Sandra was een golddigger en stortte helemáál niet regelmatig geld op Franks gevangenisrekening. Jaimy benadrukte dat zij en Frank geen relatie hadden, maar voegde er wel fijntjes aan toe dat ze niet wist wat de toekomst zou brengen (ondertiteling: ‘ik wil best’). Waarschijnlijk om Sandra te stangen, want die had eerder aangegeven dat ze elke vrouw naast Frank met open armen zou ontvangen, behalve de laffe kalkoen.

Hoe het allemaal echt zit, weet ik natuurlijk niet. Ik vermoed dat Frank Jaimy wel degelijk ziet. Als je in de nor zit, word je waarschijnlijk wat minder kieskeurig over het bezoek dat je ontvangt, omdat iederéén die je een beetje persoonlijke aandacht geeft en vraagt of je lekker hebt geslapen en hoe het met je ingegroeide teennagel gaat, al welkom is. Zelfs al heeft iemand jou een jaar eerder een narcist genoemd, en gezegd dat je een kwade dronk hebt en de hele boel bij elkaar liegt.

Ik vertrouw erop dat Sandra volgende week haar antwoord geeft aan de bladen. Anders zal ik de dvd-box van de Sopranos moeten kopen, en die is 149 euro.”

