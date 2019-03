Journalist Suus Ruis over lipfillers (en andere ingrepen ‘waar niemand van opknapt’)

Speciaal voor Flair schrijft journalist Suus Ruis wekelijks een zalige column over (show)nieuws waar ze jeuk van krijgt. Deze week (waarin toevallig ook bekend is geworden dat tientallen Nederlandse klinieken illegaal de lippen van minderjarigen opspuiten) stort ze zich op ‘bekende botoxers’ die alles beter bij het oude hadden kunnen laten.

De grote verbouwing

“Ik heb een wonderlijke fascinatie voor celebrity-lippen, en dan vooral voor de niet natuurlijke variant. Ik deel mijn obsessie met de vrouwen uit de nagelstudio waar ik al 15 jaar kom – als ik daar ben, moeten we altijd even de laatste stand van zaken op lip- en botoxgebied doornemen. Heeft er nog iemand aan zich laten sleutelen? Is het goed gelukt? (het antwoord hierop is bijna altijd ‘nee’). Afgelopen weekend moesten we natuurlijk eerst nog de scheiding van Wes en Yo analyseren. We besloten dat Yolanthe voor een voetbalvrouw veel te veel gefocust was op haar eigen carrière, en dat ze te dun was geworden en was doorgeschoten met de botox, fillers en facings.”

Daniëlle Oerlemans

“Van Yolanthe was een bruggetje naar de nieuwe lippen van Danielle Oerlemans zo gemaakt. Een van de nagelstylisten zei dat ze de voormalig wielrenster op Instagram in eerste instantie niet herkende wegens een nogal opzichtelijke lip-metamorfose. Nou hebben wij tijdens die nagelstudio-kringgesprekken allemaal nogal de neiging om een beetje te overdrijven, dus een totaal onherkenbare Daniëlle leek mij wat overtrokken. Tot de nagelstyliste haar iPhone onder mijn neus duwde. Kijk maar. Ik keek even glazig naar een selfie van een mevrouw die ik nog nooit had gezien. Wat moest ik hiermee? Oh wacht, dit was Danielle Oerlemans. Wát? Ah nee, niet Danielle. Goed, ze woont in LA en is dikke vrienden met Gwyneth Paltrow (dochters zitten bij elkaar in de klas), maar ik had goede hoop dat de nuchtere sportvrouw in haar stand zou houden. Dat is gelukkig ook nog steeds het geval bij Estavana Polman, die niet uit haar joggingbroek te trappen is, en schijnbaar ooit een interview onderbrak omdat ‘ze moest poepen’.”

‘Famke ziet er sinds kort uit als een pop uit Madame Tussauds die te dicht bij de verwarming heeft gestaan.’

‘Gesmolten’ Famke Janssen

“Maar blijkbaar was de druk van Hollywood te groot. De beeldschone Danielle heeft haar lippen laten opspuiten, en nog een paar andere zones laten opvullen. Ik dacht even dat ze een Snapchat filter over de Insta-foto heen had gelegd, maar het was echt zoals het was. Ze is nog steeds mooi, maar gek genoeg ineens meer doorsnee, en ik kan me niet voorstellen dat dat de bedoeling was. Ze is in ieder geval nog vele malen mooier dan Famke Janssen, die uiteraard ook nog even besproken werd in de nagelstudio. Famke ziet er sinds kort uit als een pop uit Madame Tussauds die te dicht bij de verwarming heeft gestaan.”

‘Niet meer dan lip en wenkbrauw’

“Begrijp me niet verkeerd: ik ben absoluut niet anti-cosmetische chirurgie. Ik heb ook wel eens iets laten ophijsen, en zou ooit mijn kalkoenennek nog wel willen doen. Maar waarom begrijpen deze vrouwen niet dat van die opgepompte lippen echt helemaal niemand opknapt? Neem Estelle Cruyff – haar gezicht bestaat bijna alleen nog maar uit lip en wenkbrauw. Of Connie Witteman, die eruitziet als Estelle’s oudere zus; ik persoonlijk vind niet dat ze er heel erg op vooruit zijn gegaan.”

Kardashian-kont

“Maar goed, iedereen z’n ding. Hopelijk besluit Danielle dat dit een van haar minder goede ideeën was en laat ze het bij deze ene keer. Gelukkig hebben de Nederlandse celebs de Kardashian-kont nog niet omarmd. Dan zou dat driewekelijkse uurtje in de nagelstudio echt te kort zijn.”

Tekst: Suus Ruis

