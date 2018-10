Josje over haar zwangerschap: ‘Ik heb weinig last van kwaaltjes’

Momenteel genieten de zwangere Josje Huisman (32) en haar geliefde Cle Gyimah van een welverdiende vakantie op Ibiza. Met z’n tweetjes, maar nog voor het einde van het jaar zullen ze met z’n drieën door het leven gaan.

Eind juli maakte de voormalige K3-zangeres het blijde nieuws bekend in verwachting te zijn van haar eerste kindje. Vanaf dat moment heeft ze een paar keer haar babybuik laten zien op Instagram, maar nu doet ze pas écht een boekje open over haar zwangerschap.

Weinig kwaaltjes

In een interview met het Vlaamse magazine Dag Allemaal vertelt Josje dat ze zich ontzettend goed voelt. ‘Ik heb weinig last van zwangerschapskwaaltjes en ik geniet volop van de zwangerschap.’ Toch kan ze niet wachten tot ze haar kindje in de armen kan sluiten. ‘Cle en ik zijn aan het aftellen’, zegt ze. ‘Nog tweeënhalve maand te gaan.’

Neefje

Extra bijzonder aan de zwangerschap van Josje is dat ze tegelijk zwanger was met haar zus Arjette, wat de band flink heeft versterkt. Inmiddels is Arjette de trotse moeder geworden van Seppe. Josje: ‘Mijn nieuwe neefje is een wolk van een baby.’

Geslacht

Natuurlijk zijn de fans van Josje maar al te benieuwd of zij net als haar zus een jongetje krijgt of toch een meisje mag verwelkomen. Maar dat is iets waar de zangeres niets over wil zeggen. ‘De vraag is of we het geslacht zelf al weten…’, zegt ze mysterieus. En of ze al een naam hebben voor de kleine spruit? ‘We denken er volop over na.’

Beeld: ANP