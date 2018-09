Josje Huisman showt prachtige babybuik

De voormalig K3-zangeres maakte vorige maand bekend haar eerste kindje te verwachten. Zij en haar geliefde Cle Gyimah verwachten het kindje in de winter van 2018. Josje heeft dan ook al een aardig babybuikje.

Jarig

Het stel vierde de verjaardag van Cle door samen gezellig uit eten te gaan. Op de foto heeft hij zijn handen om haar babybuikje heen en staan ze samen te stralen. “Birthday diner for two and a half”, schrijft Josje erbij.

🙆🏼💭 Een bericht gedeeld door Josje Huisman (@josjecoos) op 22 Aug 2018 om 6:35 (PDT)

