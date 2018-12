Babynieuws! Josje Huisman is bevallen van een zoon

Het koppel heeft hun kersverse zoontje Kamari genoemd. Het kleine mannetje is op Eerste Kerstdag geboren, zo maakt het stel bekend op Instagram. Een echt kerstkindje dus!

Kamari

Vandaag deelt Gyimah een foto van het kleine voetje van zijn zoon op Instagram. ‘Kleine prins Kamari 25-12-2018’, schrijft hij erbij. Josje heeft zelf nog niet geplaatst op haar eigen Instagram-account. Kamari is het eerste kindje voor Josje en haar vriend. Eind juli maakten de twee bekend een baby te verwachten.

Relatie

De zangeres, die eerder deel uitmaakte van de meisjesgroep K3, is nu ongeveer anderhalf jaar samen met haar vriend, de 27-jarige Cle Gyimah. De kersverse vader woont in Amsterdam en heeft Ghanese roots. Voor haar relatie met Cle had Josje een relatie met Johnny de Mol.

Beeld: ANP