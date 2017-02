Josje Huisman geen happy single

S/O to @jodyvgstylist @lorenzn (for Clientology) @carrementgent to make my look awesome last night! Oja en s/o naar mezelf, want zonder mij was ik nergens.😂😎👏#galavandegoudenks #goudenks #ketnet #moschino #carrement

A photo posted by Josje Huisman OFFICIAL (@josjecoos) on Feb 5, 2017 at 3:42am PST