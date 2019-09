Josje Huisman consumeerde haar placenta: ‘Ik voelde me er goed bij’

Nog heel even en dan kan Josje Huisman (33) eindelijk het resultaat tonen van haar project de afgelopen tijd: een boek over zwangerschap. Zelf is de voormalig K3-zangeres afgelopen december de trotse moeder geworden van haar eerste kindje, dus ze deelt dan ook het nodige over haar eigen ervaringen. Een van die onderwerpen? Het consumeren van haar placenta.

Op Instagram lichtte Josje eerder deze maand al een tipje van de sluier op over haar boek. “Het gaat over onderwerpen als: (plantaardig?) eten en sporten tijdens en na je zwangerschap. Maar ook over thuis bevallen, geboortewensen, kraamtranen, bevallingsvreugde en -trauma”, liet ze weten. “Over wat je allemaal met je placenta (naast weggooien), over Maleisisch Belly Binden en inspiratie over feestjes en ceremonies die je kan houden voor de parents to be. Zeeeeer boeiend en uiteenlopend dus!”

Doorgeslikt

Nu vertelt ze in het Belgische blad Dag Allemaal wat ze met haar moederkoek heeft gedaan. “Ik heb mijn placenta laten drogen en ‘m in poedervorm laten capsuleren”, aldus de blondine. “Ik snap dat dat voor veel mensen een ver-wegshow is, maar ik vond het toch de moeite waard.”

Proberen

Josje vertelt in de kraamperiode iedere dag een capsule te slikken. “Ik voelde me er goed bij”, biecht ze op. “Voor veel vrouwen is het een hulp tijdens hun herstel na de bevalling en ik dacht: dat wil ik ook proberen. Baat ’t niet, dan schaadt ’t niet.”

Kerstkindje

Op eerste kerstdag 2018 – 25 december – werd Josje de trotse moeder van de kleine Kamari. Dit heuglijke nieuws maakte ze bekend met een prachtige foto van het jochie, nadat ze eind juli van de daken schreeuwde in verwachting te zijn. Kamari is het eerste kindje van Josje en haar vriend Cle Gyimah, en zó ziet hij eruit.

Beeld: Hollandse Hoogte, Instagram