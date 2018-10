Josje showt prachtige babybuik op vakantiefoto

Josje en haar vriend Cle Gyimah genieten nog van een misschien wel laatste vakantie met zijn tweeën. Samen verblijven ze op Ibiza en Josje neemt de ongeboren kleine alvast mee de zee in.

Eind juli maakte Josje Huisman (32) bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. In het bijschrift van de foto laat ze weten dat ze al 30 weken is, dus het aftellen is begonnen voor de voormalig K3-zangeres. ‘Baby groeit hard, ik ben zo benieuwd!👶🏽😍🤗 #samenindezee #30wk’, schrijft Huisman dan ook bij de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Baby groeit hard, ik ben zo benieuwd!👶🏽😍🤗 #samenindezee #30wk Een bericht gedeeld door Josje Huisman (@josjecoos) op 10 Okt 2018 om 3:01 (PDT)

Beeld: ANP | Bron: Boulevard