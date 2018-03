Hoewel hij onlangs nog bekende spijt te hebben van zijn romantische escapades met Megan, blijkt de favoriete Temptation Island-verleider van dit moment nog veel meer te hebben uitgespookt in het zonovergoten Thailand. Joshua onthult in een video van YouTube-kanaal Concentrate namelijk met nóg een dame uit het programma het bed te hebben gedeeld…

Opgebiecht…

Waar de kijkers nog een aantal spannende afleveringen te gaan hebben, weten de kandidaten en verleid(st)ers zelf al hoe het avontuur afloopt. Uit eerdere interviews bleek al dat het tussen Joshua en Megan uiteindelijk niets is geworden, maar op de biechtstoel van het programma Zie Ze Liegen laat de knapperd tevens weten dat zij niet de enige was met wie hij seks heeft gehad.

Wie o wie?

Want ondanks dat hij toegeeft een verlegen jongen te zijn en hij van nature niet bepaald een typische verleider is, wist Joshua naast Megan ook nog een verleidster op één van de laatste dagen het bed in te krijgen. Wie the lucky one precies is, dat laat hij wijselijk in het midden. Al hopen we stiekem dat we daar de komende weken alsnog het verlossende antwoord op krijgen!

Beeld: RTL