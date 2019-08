Op naar Hollywood: is deze ‘SpangaS’-hunk de nieuwe Michiel Huisman?

De Nederlandse acteur Josha Stradowski (op bovenstaande foto uit 2008 pas 13) heeft een hoofdrol te pakken in de nieuwe Amazon-serie ‘The Wheel of Time’. We horen je denken: ‘Wie?!’ Nou, je zou de knapperd prima kunnen kennen van de Hollandse tv.

Van SpangaS naar Hollywood

Je kunt Josha herkennen uit de film Gewoon Vrienden en ook had hij een rol in de tv-serie SpangaS. En het lijkt er verdomd veel op dat-ie Michiel Huisman achterna gaat. Die begon immers ook in een niet al te hoogstaande jeugdserie (Costa! #neverforget).

Dragon Reborn

The Wheel of Time, gebaseerd op de gelijknamige boekenserie, speelt zich af in een fantasiewereld waar alleen bepaalde vrouwen toegang hebben tot magie. Het verhaal volgt Moiraine, gespeeld door Rosamund Pike (Gone Girl), terwijl zij aan een gevaarlijke reis begint samen met vijf anderen. Eén van hen is volgens een profetie de ‘Dragon Reborn’ en zal de mensheid redden óf juist vernietigen. Deze Rand al’Thor wordt gespeeld door Neerlands eigen Josha Stradowski, die ons behoorlijke Prison Break-vibes geeft.

Spannend!

Naast Stradowski zijn ook Marcus Rutherford (Obey), Madeleine Madden (Dora and the Lost City of Gold), Zoë Robins (Power Rangers Ninja Steel) en Barney Harris (Billionaire Boys Club) aan de cast toegevoegd. Wanneer The Wheel of Time uitkomt, is nog niet bekend. Vooralsnog staat de serie gepland voor 2021. We zijn razendbenieuwd!

Dit bericht bekijken op Instagram Stupidity @jaapstrijker_photography Een bericht gedeeld door Josha Stradowski (@joshastradowski) op 18 Okt 2018 om 7:13 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram 🍀 Een bericht gedeeld door Josha Stradowski (@joshastradowski) op 18 Apr 2019 om 9:51 (PDT)

Rosamund Pike:

