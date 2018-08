Knap! Zo ziet de jonge Rikki de Jong uit GTST er tegenwoordig uit

De meeste mensen kennen Robin Martens als GTST’s Rikki de Jong, maar de jonge versie werd gespeeld door een andere actrice, namelijk Amber Brantjes. Op 9-jarige leeftijd kroop zij in 2006 in de huid van de dochter van Rik en Anita, maar hoe ziet het meisje er vandaag de dag eigenlijk uit?

Deze week dook Amber op in een aflevering van ‘GTST Classics’, samen met haar soapvader Ferri Somogyi. Met z’n tweeën keken ze terug op de aflevering waarin haar soapmoeder Anita, destijds gespeeld door Sabine Koning, overleed aan de gevolgen van een ongeluk.

Fotografie

Tot 2010 was Amber te zien in als Rikki de Jong in ‘Goede Tijden Slechte Tijden’; inmiddels zijn er dus al heel wat jaren verstreken en is ze ontpopt tot een 20-jarige knapperd. Ze houdt zich tegenwoordig niet meer bezig met acteren, maar geniet enorm van fotografie. ‘Misschien dat ik jou kan vastleggen, dat zou wel leuk zijn’, zegt ze in de terugblikkende aflevering van GTST tegen Ferri. Daar heeft haar soapvader een gevat antwoord op: ‘Als je niet te duur bent, vind ik het goed.’

Bron: RTL Boulevard | Beeld: iStock