Zwangere ‘Temptation Island’s Jolien (van Herbert) showt babybuik

Na afloop van hun volledig mislukte Temptation Island-avontuur – zij ‘kuste’ verleider Karim en hij ging all the way met verleidster Saartje – hoopte iedereen dat Jolien en Herbert elkaar voortaan met rust zouden laten. Maar nee, de twee wisten elkaar op wonderbaarlijke wijze te vergeven, bleven samen en kondigden afgelopen voorjaar zelfs aan een kindje te verwachten. Nu showt Jolien vol trots haar bolle babybuik.

Lees ook

Maakt verleider Alex vanaf deze aflevering ein-de-lijk zijn entree in ‘Temptation Island VIPS’

Halverwege

Op Instagram laat de Vlaamse blondine – gekleed in een blauw jurkje met ruches – weten dat ze al halverwege is. “Er is geen mooier gevoel dan het voelen van leven in je lichaam”, een zin die ze afsluit met de hashtag #20weeks.

Blauwe muisjes

Onlangs verklapten de twee al geslacht van het kindje: het wordt een jongetje. Jolien is begin november uitgerekend.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: Instagram