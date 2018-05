Johnny de Mol is apetrots op gezinnetje

Na meerdere mislukte relaties heeft Johnny de Mol dan eindelijk het liefdesgeluk gevonden bij zijn verloofde Anouk van Schie. Naast dat-ie voor de presentatrice op zijn knieën is gegaan, werd hun liefde vorige maand ook nog eens bekroond met de geboorte van hun zoon Johnny jr. En daar is de presentator maar wat trots op.

Na jarenlang te hebben genoten van het vrijgezellenleven, heeft Johnny dan eindelijk zijn eigen gezinnetje. Met de geboorte van zoontje Johnny is er inmiddels veel veranderd in het leven van de presentator, maar gisteren kreeg hij van zijn verloofde een vrijbrief om er even tussenuit te piepen.

Avondje uit voor papa

Toch praatte de presentator liever over zijn gezinsgeluk dan de whisky die er die avond volop werd geschonken. “Met name Anouk is alweer helemaal op de been. Ze doet alles alweer. En met de kleine gaat eigenlijk ook alles prima. Doordat het thuis eigenlijk allemaal zo goed gaat, kon ik vanavond hier naar het whiskey-event.”

Hielenprik

Maar hoe trots de kersverse vader ook op zijn zoontje is, volgens de moeder van Johnny jr. lijkt de kleine man nu al meer op haar. “Hij had laatst een hielenprik en toen gaf die geen kik. Toen zei Anouk echt zo van: ‘Nou, dat heeft die dus van mij’.” Ach ja, Johnny. Hij zal ook vast en zeker een deel van jouw pluspunten in zich hebben!

Bron: RTL Beeld: ANP