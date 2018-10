Johnny de Mol verklapt wanneer hij op huwelijksreis gaat met Anouk

Johnny de Mol en zijn kersverse vrouw Anouk van Schie, die vrijdag elkaar het jawoord gaven, gaan voorlopig niet op huwelijksreis. Ze blijven nog een paar dagen in Portugal, aldus de presentator in de radioshow ‘Ekdom in de Morgen’ op Radio 10.

Lees ook: Zien: bekende gasten delen foto’s van droombruiloft Johnny en Anouk

Hun zoontje Johnny jr. van bijna zes maanden is nog te jong, zegt Johnny. ‘Dus ergens volgend jaar, als die kleine een jaar is of zo, kunnen we wat langer weg met z’n tweetjes. Hij is nu nog te klein om zo lang alleen te laten.’

Televizier-Ring

Johnny de Mol ontbreekt donderdag op het Gouden Televizier-Ring Gala. Hij is genomineerd voor een Zilveren Televizier-Ster in de categorie beste presentator, samen met Beau van Erven Dorens en Humberto Tan. ‘Ik moet een bandje gaan sturen ja. Dit is onze vrije week, we moeten nog even bijkomen van alles, dus ik ga er niet bij zijn helaas.’