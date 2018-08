Johnny de Mol deelt zijn plannen over de aanstaande bruiloft met Anouk

Johnny de Mol trouwt binnenkort met zijn grote liefde Anouk van Schie, met wie hij onlangs een zoontje kreeg. De presentator onthult een aantal details over de droombruiloft.

Eerste details

Johnny stapt in het huwelijksbootje, iets waar hij al jarenlang van heeft gedroomd. De kersverse vader onthult in Linda’s Zomerweek een paar details over zijn aanstaande bruiloft. Waar de grote dag precies plaatsvindt wil hij niet kwijt, maar het is in ieder geval niet in Nederland. ‘Het is op een plek waar mijn familie al jaren komt, en Anouks familie ook. Heel toevallig, of misschien ook niet zo toevallig.’ Linda verklapt dat zij en de familie zich ‘verschrikkelijk verheugen’ op de bruiloft. Er zullen niet veel mensen aanwezig zijn, Johnny en Anouk hebben het bewust heel klein gehouden. ‘Er is maar een klein groepje bij,’ zegt hij.

Aanzoek

Ondanks dat de drie huwelijken van zijn moeder Willeke Alberti stukliepen, wil Johnny graag trouwen. ‘Ik heb in tegenstelling tot mijn moeder gezegd, ik doe dit maar één keer,’ vertelt de presentator. ‘Anouk was net zwanger toen ik het vroeg. Het was al een keer misgegaan. Ik wilde haar met een aanzoek laten zien dat wat er ook gebeurt, ik haar man ben.’

