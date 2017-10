Met deze ring vroeg Johnny de Mol zijn Anouk ten huwelijk

Op Instagram maakte Johnny bekend dat Anouk volmondig ‘ja’ zei toen hij haar ten huwelijk vroeg. Daarbij schreef hij dat de ring direct was goedgekeurd, maar een foto van de ring bleef achterwege.

Een aantal dagen daarna verscheen het dolgelukkige koppel bij de premiere van het Nationaal Ballet in de Stopera. Om de vinger van Anouk prijkte een knoepert van een ring. En dat deze meteen was goedgekeurd bij het aanzoek, is wel te begrijpen…

Beeld: Peter Smulders