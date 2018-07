Schattige foto’s van baby’s doen het altijd goed. Mooie foto’s van Johnny de Mol mogen er zeker ook wezen. Deze twee samen in één plaatje = instant smelt-materiaal. Een nieuw kiekje van papa Johnny mét zijn piepkleine, gelijknamige zoontje op zijn borst móet je dan ook even zien.

Lees ook

Johnny de Mol is apetrots op gezinnetje

#Dadlife

Het plaatje, waarop ‘kleine Johnny’ heerlijk luiert bovenop zijn vader, laat zien dat Johnny de Mol met volle teugen van het vaderschap geniet. Onder de foto van de twee op bed plaatst hij de hashtags #dadlife en #hééééérlijk.

Miskraam

Johnny is het eerste kindje van Johnny en zijn verloofde Anouk van Schie. Anouk, die bekend werd met het meidengroepje KUS, heeft al een dochtertje (3) uit een eerder huwelijk. Johnny liet eerder weten dat ze al een keer in verwachting waren, maar dat die zwangerschap eindigde in een miskraam. Toen Anouk voor de tweede keer zwanger bleek te zijn, wist Johnny zeker dat hij met haar wilde trouwen. Samen met het dochtertje van Anouk regelde hij binnen een dag een aanzoek.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP