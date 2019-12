Beschuit met muisjes! Johnny de Mol vader geworden van tweede kindje

Blij babynieuws! Johnny de Mol (40) is voor de tweede keer vader geworden. Zijn vrouw Anouk (37) is bevallen van een zoon.

De tweede zoon van Johnny en Anouk is geboren, zo meldt een bron aan Story. Het stel heeft het blijde nieuws zelf nog niet wereldkundig gemaakt, maar moeder en zoon zouden het goed maken.

Dankbaar

De presentator maakte Anouks zwangerschap begin juni bekend via een tekening van de vijfjarige Kiki, het dochtertje van Anouk uit een eerdere relatie. Hij zei destijds dankbaar te zijn. “Dat is toch mooi, dat het allemaal lukt. Dat moet je ook gegeven zijn. Wij zijn dolgelukkig.” Een tijdje later verklapte Johnny of hij een zoon of dochter zou krijgen. “We krijgen weer een jongetje”, vertelde hij erover. Daarbij liet de trotse papa in het midden wanneer zijn geliefde was uitgerekend. Wel onthulde hij destijds al wel dat het een “kerstkindje” zou worden. “Maar we noemen hem geen Jezus, hoor”, grapte De Mol.

Happy family

In april 2018 werden Anouk en Johnny de trotse ouders van hun eerste kindje samen, genaamd Johnny. Een aantal maanden later, in oktober, stapten de twee in het huwelijksbootje. Ze gaven elkaar het jawoord op een droomlocatie in de Algarve, Portugal, in het bijzijn van tout bekend Nederland. Afgelopen juni maakte het stel bekend een tweede kindje te verwachten.

