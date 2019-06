Babynieuws! Johnny de Mol wordt voor de tweede keer vader

Het is feest in huize De Mol! Johnny heeft namelijk zojuist bekendgemaakt dat zijn geliefde Anouk in verwachting is van hun tweede kindje.

De presentator maakt het blijde nieuws wereldkundig met een schattige tekening die gemaakt is door de dochter die Anouk heeft uit een eerdere relatie. “Kiki kan niet wachten… en wij natuurlijk ook niet #babyontheway #happy #wordweerpapa #trots”, schrijft hij erbij.

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen voor Johny en Anouk. “Wauw!!!!!!! Van harte!!! Wat een mooi nieuws!!!!”, reageert Guus Meeuwis. Ook zijn geliefde Manon Meijers kan het niet laten om een reactie achter te laten. “Wow!!! Hoe leuk!! Gefeliciteerd!!”, schrijft ze.

Lees ook

Johnny de Mol zingt voor zoon Johnny en dít vindt Twitter van het optreden

Happy family

In april 2018 werden Anouk en Johnny de trotse ouders van hun eerste kindje samen, genaamd Johnny. Een aantal maanden later, in oktober, stapten de twee in het huwelijksbootje. Ze gaven elkaar het jawoord op een droomlocatie in de Algarve, Portugal, in het bijzijn van tout bekend Nederland.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram