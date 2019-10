Johnny de Mol (40) is er altijd vol in gegaan: veel reizen, veel feesten, maar ook enorm gedreven in zijn hulp aan vluchtelingen in Griekenland. En hard werken, heel hard werken: ‘Ik gun het mensen niet om te zeggen: ‘Het zoontje van… Die gooit er met de pet naar.’ Dat is mijn eer te na en zo ben ik ook niet opgevoed.’

De ommekeer

De afgelopen jaren is zijn leven drastisch veranderd. Hij is veertig, vader, getrouwd en de stad uit. Op de sleeve op zijn arm, T-shirt van de Rolling Stones en een pakje sigaretten na, zijn er weinig sporen te bekennen van zijn oude rock-’n-roll-leven. Nadat hij vier jaar geleden de foto van de verdronken peuter Alan Kurdi zag, zegde hij zijn feestvakantie in Ibiza af en besloot hij naar Lesbos te gaan om vluchtelingen te helpen. De heftige situaties die hij daar aantrof – verdrinkingen, bange mensen en een vader met een dood kind op zijn arm – veroorzaakten een kentering in zijn leven. Hij besefte dat al dat gefeest niet veel voorstelde. Iemand helpen leverde pas écht voldoening op. Terug in Nederland richtte hij zijn stichting Movement On The Ground op en sindsdien keert hij regelmatig terug naar Lesbos om met de stichting vluchtelingen op te vangen. Over die maatschappelijke betrokkenheid en zijn vroegere leven gaat zijn eerste eigen theatershow die in september van start is gegaan.

Zat dat zorgen voor de medemens altijd al in je?

“Ik ben opgegroeid met: iets krijgen is leuk, je tijd en aandacht aan iemand geven is belangrijker. Op mijn tiende kwamen er al mensen met een beperking thuis of ik ging mee naar instellingen. Ik was daar heel onbevangen in. Vooral mijn moeder bekommerde zich erg om die mensen. Vaak ging ik mee naar haar optredens voor eenzame ouderen of gehandicapten. Dan bleef ik na afloop hangen en maakte ik een praatje. Zij werden van zo’n klein gesprekje al blij. Het geluk zit in die kleine dingen, daar kan geen goed kijkcijfer of Televizier-Ring tegenop.”

Hoe was jij in de puberteit?

“Ik was geen lastige puber en trok mijn eigen plan. Mijn cijfers waren oké en ik heb mijn havodiploma gehaald, maar studeren hoefde niet van mij. Ik wilde achter de schermen werken en onderaan beginnen. Omdat mijn familie hard werkte, deed ik dat ook [na zijn studie werkte Johnny een paar jaar achter de schermen bij grote televisieproducties als Goede Tijden Slechte Tijden, red.] en liep ik er niet de kantjes vanaf. Ik gun het mensen niet om te zeggen: ‘Het zoontje van… Die gooit er met de pet naar.’ Dat is mijn eer te na en zo ben ik ook niet opgevoed.”

Wanneer merkte je dat jullie leven onder een vergrootglas ligt?

“Van huis uit kreeg ik het al mee. Ik zag dat mijn moeder geraakt kon worden als ze iets naars over haar in een blaadje las, gelukkig heb ik dat niet. Van dat vergrootglas trok ik me nooit zoveel aan, ik heb een vrij dikke huid en ben er niet anders door gaan leven. Ik weet dat ik vanbinnen een goed mens ben. Nooit zal ik iemand in een hokje duwen, misschien ook wel omdat dat bij mij is gebeurd. Ik werd eerst altijd gezien als ‘het zoontje van’.”

Je komt uit een bekende familie. Was carrièretechnisch in je voordeel?

“Nee, zeker niet. Nogmaals: zo ben ik niet opgevoed en ik vind het ook ongezond om zo te denken en te leven. Mijn familie was daar ook écht niet van gediend. Als ik me daar ook maar éven naar gedroeg, werd ik gecorrigeerd. Je moest, net als de rest, onderaan beginnen en niet zeiken.”

Je schreef het nummer ‘Ik hoop dat je niet op me lijkt’ voor je zoontje. Heb je spijt van je rock-‘n-roll-tijd?

“Nee hoor, ik zou het zo weer doen en ben blij dat ik dat allemaal heb meegemaakt. Ik heb er bijvoorbeeld veel vrienden aan overgehouden. Johnny moet dat zeker ook doen. Al zou het mooi zijn als hij sneller op het punt komt waar ik nu sta. Laat hem vooral vallen en opstaan, als hij maar blijft omkijken naar zijn medemens en niet alles voor lief neemt.”

Je hebt veel vriendinnen gehad. Wanneer kwam voor jou de omslag: ik ga het anders doen? Veranderde dat door Anouk?

“Er wordt gezegd dat zij diegene was die mij getemd heeft, maar ik was er zelf helemaal klaar voor om met iemand de rest van mijn leven samen te zijn. Een paar jaar geleden had ik het gehad met al die jaren reizen, feesten en gek doen en toen ontmoette ik Anouk. De perfecte timing. Ik zag inmiddels in dat dat leven me niet veel bracht. Anderen helpen die het moeilijk hebben, geeft pas voldoening.”

Tekst: Rosa Lee Szarzynski | Beeld: Esmée Franken