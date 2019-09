Beschuit met… Johnny de Mol verklapt geslacht tweede kindje

Johnny de Mol (40) en zijn geliefde Anouk (37) zijn natuurlijk al de gelukkige ouders van een zoon, en daar komt er nog één bij. Eind dit jaar mogen er blauwe muisjes over de beschuitjes worden gestrooid, zo onthult de presentator.

“We krijgen weer een jongetje”, vertelt Johnny aan Shownieuws. Wanneer Anouk precies uitgerekend is, is niet bekend, maar haar man licht wel een tipje van de sluier op. “Het wordt een kerstkindje.” Hij grapt: “Maar we noemen hem geen Jezus, hoor.”

Babybuik

Anouk liet donderdagavond voor het eerst haar groeiende babybuik in het openbaar zien. Dat deed ze op de rode loper van Hier is de Mol, de nieuwe theatershow van haar man. De buik was al goed zichtbaar onder haar zwarte glitterjurk.

Happy family

In april 2018 werden Anouk en Johnny de trotse ouders van hun eerste kindje samen, genaamd Johnny. Een aantal maanden later, in oktober, stapten de twee in het huwelijksbootje. Ze gaven elkaar het jawoord op een droomlocatie in de Algarve, Portugal, in het bijzijn van tout bekend Nederland. Afgelopen juni maakte het stel bekend een tweede kindje te verwachten.

