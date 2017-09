Johnny is in de zevende hemel. Gisterenavond vroeg hij namelijk zijn vriendin Anouk van Schie ten huwelijk. De zangers zei ‘Ja!’ en de Mol verklapt ook dat de ring helemaal goedgekeurd was. Wat een leuk nieuws!

About last night.. !! #happiestmanalive #wegaantrouwen #feestje #vastleggendiemomenten #mijnvrouw #ringwasgoed A post shared by Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) on Sep 7, 2017 at 10:49pm PDT

Beeld: Peter Smulders