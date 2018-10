Zo romantisch: Johnny de Mol plaatst prachtige foto van openingsdans

Beetje bij beetje komen er meer foto’s naar buiten van de grote dag van Johnny en Anouk. Nu heeft de presentator zelf een prachtige foto gedeeld van de openingsdans van het pasgetrouwde stel.

Lees ook: Zien: dit is de onbekende zus van Johnny de Mol

In een zwart-wit beeld is te zien hoe Johnny zijn Anouk begeleid over de dansvloer. ‘I got you baby, forever!’, schrijft Johnny vol trots op Instagram.

Algarve

Johnny en Anouk gaven elkaar afgelopen vrijdag het jawoord in Portugal. Op huwelijksreis gaan ze voorlopig niet. Ze blijven nog een paar dagen in Portugal, zei de presentator dinsdag in de ochtendshow Ekdom in de morgen op Radio 10. Hun zoontje Johnny jr. van bijna zes maanden is nog te jong, zegt Johnny. ‘Dus ergens volgend jaar, als die kleine een jaar is of zo, kunnen we wat langer weg met z’n tweetjes. Hij is nu nog te klein om zo lang alleen te laten.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP, Instagram