Johnny de Mol en Anouk van Schie wonen samen

In het Gooise Blaricum is een nieuw liefdesnestje opgerezen. Daar woont Johnny de Mol nu samen met zijn Anouk van Schie in hun nieuwe huis.

Johnny woonde jarenlang in een luxe penthouse aan de Herengracht, maar deze heeft hij nu ingeruild voor een villa in het Gooi. Een wereld van verschil: van het drukke Amsterdam naar het pittoreske Blaricum. Johnny zegt vooral het geweldige uitzicht op de Westertoren te gaan missen. “Het is één van de mooiste uitzichten van Amsterdam, misschien wel van de wereld. Ik heb er 20 jaar naar gekeken en moet het nu doen met de foto’s.”

Maar natuurlijk geniet Johnny ook met volle teugen van zijn nieuwe leven in het Gooi samen met zijn Anouk.

Ik zal je missen ouwe vriend! ❌❌❌ #westertoren #ouwewester #opawilly #amsterdam #mooisteuitzichtvanamsterdam #vaarwel A post shared by Johnny De Mol ✌🏻😎❤🍀 (@johnnydemolofficial) on Jun 20, 2017 at 11:18pm PDT

