Johnny de Mol verklapt alvast twee grote details over zijn bruiloft

De afgelopen twaalf maanden hebben een hoop mooie momenten gekend voor Johnny de Mol. Zo vroeg hij zijn grote liefde Anouk ten huwelijk en kregen de twee hun eerste zoontje. Maar er staat nóg een heuglijk moment op de planning, namelijk de bruiloft.

Over de grote dag heeft de presentator nog niet veel losgelaten, tot nu. Johnny heeft namelijk twee belangrijke details over de bruiloft verklapt in een gesprek met Shownieuws. Namelijk: ‘Dat de bruiloft ergens volgend jaar is en in ieder geval niet in Nederland.’

Meer wil hij er nog niet over kwijt, maar met een beetje geluk worden er vóór de grote dag nog wat details onthuld. We wachten het geduldig af!

Bron: Libelle.nl | Beeld: ANP