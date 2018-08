Vakantie vierende John Legend en Chrissy Teigen in paniek na aardbeving Indonesië

De aardbeving op het Indonesische Lombok heeft ook de toeristen op Bali flink doen schrikken. Zo ook John Legend en zijn vrouw Chrissy Teigen, die daar met hun twee kinderen, Luna (2) en Miles (0), vakantie vieren. Het gezin heeft een paar angstige uren doorstaan, zo blijkt uit verschillende tweets van Chrissy.

‘Ik probeer rustig te blijven’

Het model gaf een live-verslag van de gebeurtenissen via meerdere tweets, waarin ze liet weten bang te zijn voor dat wat er gaande was. “Bali trilt, dit was het dan”, schrijft ze, om daar mede te delen dat het weer even rustiger werd. Niet lang daarna volgden er weer een aantal bevingen, waarover Teigen twittert: “Ik probeer rustig te blijven, maar jeetje…oh nee, daar komt er nog een. Lieve Heer, houd hier alsjeblieft mee op.”

Bali. Trembling. So long. — christine teigen (@chrissyteigen) August 5, 2018

Oh man. We are on stilts. It felt like a ride. 15 solid seconds of “hooooooly shit this is happening” — christine teigen (@chrissyteigen) August 5, 2018

So many aftershocks 😩😩😩 — christine teigen (@chrissyteigen) August 5, 2018

Another. Oh dear lord — christine teigen (@chrissyteigen) August 5, 2018

another aftershock just now. probably the 8th one we have felt since the big one last night. we are safe, up high and nothing around us. thinking about everyone around us and in Lombok especially. — christine teigen (@chrissyteigen) August 6, 2018

Naschokken

Een paar uur later laat de vrouw van John Legend weten “dat er inmiddels acht naschokken zijn geweest”. De familie is veilig, schrijft ze. “Ik denk aan iedereen om ons heen, speciaal aan de mensen op Lombok.”

‘Aandacht voor echte slachtoffers’

Hoewel het posten van dergelijk tweets natuurlijk vragen is om media-aandacht, heeft Chrissy inmiddels laten weten dat ze wil dat de Amerikaanse en Britse tabloids niet meer over haar schrijven. Ze wil liever dat er aandacht is voor de echte slachtoffers. “Maak alsjeblieft geen nieuwsberichten meer over ons”, zo roept ze op via nieuwe tweets. “Schrijf over diegenen die in gevaar zijn en deel informatie om mensen in nood te helpen.”

Slachtoffers

Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbeving van gisteren bij het Indonesische eiland Lombok is opgelopen tot zeker 91. Honderden anderen raakten gewond.

just being my sweet, peaceful self Een bericht gedeeld door chrissy teigen (@chrissyteigen) op 29 Jul 2018 om 12:21 (PDT)

my girl Een bericht gedeeld door chrissy teigen (@chrissyteigen) op 29 Jul 2018 om 12:28 (PDT)

cooking school graduates!! Een bericht gedeeld door chrissy teigen (@chrissyteigen) op 1 Aug 2018 om 10:51 (PDT)

